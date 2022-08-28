أغنى من الزعيم ؟! الثروة الحقيقة لـ عمرو دياب ستصيب رأسك بالشيب: ملك قارون !!

خلال السنوات الأخيرة فاقت ثروة الفنان والنجم المصري الشهير عمرو دياب كلّ التّوقعات، خاصة بع اعلاناته الأخيرة، حيث تمّ الكشف عن الأرقام بالتفاصيل، ليتفاجأ الجهور بحجمها.

في التفاصيل، يعدّ الفنان المصري ​عمرو دياب​ من أكثر الفنانين شهرة وشعبية، في مصر والعالم بشكل عام وكذا ثراءً إلا أنه ليس أغنى ثروةً من الزعيم عادل إمام كما يروّج.

باكثر من 30 عاما في العمل الفني، إستطاع عمرو دياب أن يحتل قائمة الفنانين العشرة الأغنى عربياً، وذلك برصيد فني عبارة عن أكثر من 50 البوم غنائي.

وحققت ألبوماته مبيعات هائلة كما ترجمت كثيرا من أغانيه إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، ومشاركة بعدد كبير من الإعلانات الدعائية.

وتمكن عمرو دياب أن يجمع ثروة يقدّر ثمنها بالـ 45 مليون دولار أميركي، وهي ثروة قابلة للتزايد.