مأساة فنانة مصرية شهيرة.. عذبت خادماتها وأحرقتهن بالنار فسجنها القضاء المصري ثلاثة أعوام!!

الفنانة المصرية الشهير وفاء مكي واحدة من أشهر الفنانات المصريات اللواتي شاركن في العديد من الأعمال الفنية الخالدة محقّقةً نجاحاً كبيراً.

ولعل آخر أعمالها كان مسلسل "الكابوس" بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: غادة عبد الرازق، كريم محمود عبد العزيز بعد غياب طويل.

والفنانة وفاء مكي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سجنها ثلاث سنوات لاتهامها بتعذيب خادمتين.

إذ أنهما اشتكتا من تعذيب وفاء لهما وحرقهما بالنار، ولكن وفاء نفت هذه الاتهامات، مشيرةً إلى أنها تعرضت للابتزاز من الخادمتين.

كما أكّدت أنها لم تعذّب أياً منهما، وأنها تقدمت بالطعن على الحكم لكنه رُفض، وبعد هذه القضية قررت الابتعاد عن الأضواء والاهتمام بعائلتها.