خطأ فني كبير في فيلم (رجل فقد عقله) يظهر بعد اربعين عاماً من عرضه.. اليكم تفاصيل ما حدث في فيلم الزعيم..!

"رجل فقد عقله" فلم شهير مر عليه 42 عاما إكتشاف خطأ فيه وهو من أبرز أفلام الكوميدية في السينما وهو من بطولة فريد شوقي، عادل إمام، وكريمة مختار، واللاعب الأهلي السابق إكرامي الشحات.

وظهر الخطأ عند قراءة إكرامي زواج أخيه عادل إمام من سهير رمزي من الجريدة وكان العنوان بالفعل يتكلم عن الزواجهم ولكن المتن يتضمن كلام عن الطب البيطري.

ويشارك في الفيلم عدد من الفنانين منهم الفنان الكبير عادل أمام والفنانة سهير رمزي والفنان فريد شوقي والفنانة كريمة مختار وحارس مرمى الأهلي السابق إكرامي الشحات ومن إخراج محمد عبد العزيز