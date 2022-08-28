شبيهة ياسمين صبري تخطف القلوب بجمالها الأخاذ في اخر ظهور لها.. لن تصدق كيف بدت هذه المرة؟! - صورة

أعادت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير نشر صورة لفتاة محجبة تدعى دينا حمدي والتي جذبت الأنظار نحوها بملامحها القريبة من الفنانة المصرية.

الصورة أظهرت شبيهة ياسمين صبري وهي في أحد المطاعم بطلالة جذابة بدون مكياج ما جعل رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع الصورة معبرين عن دهشتهم لهذا الشبه.

دينا "شبيهة ياسمين صبري" كانت قد أكدت في وقت سابق على عدم انزعاجها من وجه الشبه بينها وبين الفنانة الشابة، لا سيما أنها من أشد المعجبين بياسمين صبري وجمالها، "أوقات لما بنزل بوست لوصفة أكلة مثلا، الناس بتسيب الوصفة خالص ويركزوا على صورتي ويبدأوا يعلقوا على الموضوع، وأنا بحبها أصلا وبشوفها جميلة".

الشبه الكبير بين "دينا" والفنانة ياسمين صبري، ادهش رواد موقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لها عبر إحدى جروبات الفتيات.