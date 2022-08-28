شبيه عمر الشريف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والمفاجأة بأنه فنان شهير.. والجمهور يرجح وجود صلة قرابة!!.. "فولة وأنقسمت نصين"!!

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور شبيه الفنان عمر الشريف والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهر الفنان الشاب أحمد حسنين فى حلقات مسلسلى "البرنس" وبـ"100 وش"، وشبهه البعض بالفنان القدير الراحل عمر الشريف،

وتداول العديد من رواد منصات السوشيال ميديا صورة للفنان الشاب وبجانبه صورة عمر الشريف، مشيرين إلى أن هناك شبها كبيرا بينهما، حتى وصل أن بعض المشاهدين ظنوا أنه حفيد الفنان الراحل.

بالطبع أحمد حسنين ليس حفيد عمر الشريف الذي لا يمتلك سوى حفيد واحد هو "عمر جونيور" لابنه طارق الشريف، حيث لم يتزوج النجم الراحل أبداً بعد طلاقه والنجمة فاتن حمامة.

وقد ألقى أبطال مسلسل "بـ100 وش" الضوء على الشبه الملحوظ بين الممثل الشاب أحمد حسنين والفنان الراحل عمر الشريف، حيث مازح عمر "آسر ياسين" صديقه حمادة "إسلام ابراهيم".

، بأن عليه أن ينافس (عمر الشريف) على حب شقيقة سكر التي تلعب دورها النجمة "نيللي كريم"، مما جعل الجمهور يبدأ في التساؤل حول هوية الفنان الصاعد متسائلين عما إذا كان فعلاً حفيداً للفنان العالمي الراحل.

والممثل أحمد حسنين هو فنان مصرى يبلغ من العمر 30 عاما، تخرج فى كلية إدارة الأعمال بإحدى الجامعات الخاصة، ثم عمل فى مجال التسويق العقارى، حيث بدأ مشواره الفنى منذ 3 أعوام من خلال المشاركة فى مسلسل "لا تطفىء الشمس"، مع النجمة ميرفت أمين.