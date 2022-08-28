مش هي اللي اخترتها.. أخيراً كمال أبو رية كشف السر المخفي والخطير وراء طلاقه لماجدة زكي بدون تردد

كشف الفنان كمال أبو رية أنه "أخطأت في حق ماجدة زكى، عملت حاجات كتير ضايقتها، لكن الزمن بيغير الأحوال، والظروف أحيانا تغير الناس وأنا جيت في فترة شعرت إنها ليست السيدة التي تزوجتها.

وكشف كمال أبو رية أثناء لقاءه في وقت سابق، مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح" المذاع على فضائية "الحياة" عن سبب انفصاله عن ماجدة زكى حيث قال: أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنى فوجئت إن مش ده اللى أنا اختارته".

وأضاف أبو رية أن ماجدة زكى ساهمت بدور مؤثر في حياته من خلال تقييمها للأعمال التي كانت تعرض عليه، مشيراً إلى أن انفصاله عن الفنانة ماجدة زكى أثر سلبا على حالته النفسية والمهنية، لاسيما أنه لم يعتاد البعد عن أبنائه.

جدير بالذكر أن كمال أبو رية وماجدة زكي أنفصلا عام 2014 بعد زواج دام، لأكثر من 20 عام ولديهم 3 أبناء هم أحمد وكمال وحبيبة.