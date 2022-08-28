فكرين ابن جميل وهناء الأصغر؟ شاهدوا كيف أصبح شاباً وسيماً خطف عقول الفتيات .. والمفاجأة في مهنته الحالية!

بعد حوالي الـ22 عاماً على ظهوره في المسلسل السوري الشهير "ألو جميل ألو هناء"، عندما كان طفلاً بعمر الـ10 سنوات تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنان السوري أحمد اللبابيدي.

وأدى أحمد دور الإبن الأصغر للممثلين السوريين ​أيمن زيدان​ و​نورمان أسعد​، وشارك لاحقاً في عدد من الاعمال كان آخرها في العام 2006.

أحمد اللبابيدي​ ترك التمثيل وتزوج، وتحول إلى طبيب وهو يعمل في ألمانيا ويقيم هناك منذ سنوات وتفاعل المتابعون مع الصور التي إنتشرت له بشكل كبير، إذ أشاروا إلى أنه أصبح شاباً وسيماً.

وبدأ أحمد العمل في المجال الفني في العام 2000 عندما شارك في مسلسل "أنت عمري" إلى جانب الممثل أيمن زيدان، كما ظهر في المسلسل التاريخي "صلاح الدين الأيوبي"، .

ولفت الأنظار بأدائه في مسلسل "أحلام كبيرة" إلى جانب نخبة من وجوه الشاشة السورية مثل بسام كوسا وسمر سامي وباسل خياط وقصي خولي ورامي حنا، كما عرف بشخصية "رجا" في المسلسل الشهير "الانتظار".

وشكل مسلسل "ما ملكت أيمانكم" المشاركة الأخيرة له قبل أن يغادر الساحة الفنية نهائياً ويتوجه إلى الطب.

https://www.instagram.com/ahmad_allababidi/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e4115403-9b2c-477f-8864-58ff128fb4e0