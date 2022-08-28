لن تصدق من هو نجل مها المصري الذي طغى بوسامته على الدنجوان أحمد عز !! ممثل شهير دخل عالم الفن من بابه الواسع!!

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للفنان العراقي طيف إبراهيم، كانت قد نشرتها والدته الممثلة مها المصري، وتعتبر هذه هي الصور الأولى لابنها العراقي الممثل طيف إبراهيم، من زوجها المخرج العراقي عدنان إبراهيم.

وكانت قد نشرت النجمة السورية مقطع فيديو قصير لابنها خلال تواجدهماً معاً في المطار ومن ثم على متن الطائرة وتوجها إلى إحدى الدول، ولفت الانظار بوسامته وسماره،

وانقسمت التعليقات بين من رأى شبهاً بينه وبين والدته ومن اعتبر انه لا يشبهها أبداً.ووصفت النجمة المتألقة ابنها الوحيد، ووصفته بـ"حبيب قلبي وروحي"

يذكر أن طيف أخ الممثلة السورية ديما بياعة وليس شقيقها لكن تجمعها به علاقة مميزة .

ونجلها الفنان طيف ابراهيم شارك في مسلسل البيئة الشامية "سلاسل ذهب"، إلى جانب والدته وشقيقته ديمة بياعة.