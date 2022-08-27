بدون رحمة ولا شفقة.. شاب يتجرد من مشاعره ويبيع زوجته الحسناء لرجل ثري وعندما كشفته الشرطة حدثت الكارثة التي لايتخيلة عقل ولا يتحمله بشر.! !

ألقت السلطات الهندية القبض على شاب عمره 17 عاما، إثر اتهامه ببيع زوجته لمسن عمره 55 عاما مقابل 180 ألف روبية (نحو 2400 دولار).

وذكرت ذلك صحيفة “إنديا توداي” الهندية، في تقرير عن الواقعة، التي جرت بعض تفاصيلها في ولاية راجستان، شمال غربي الهند.



وأوضحت الصحيفة أن فريق عمل من الشرطة الهندية في ولاية أوديشا، تمكن من إنقاذ السيدة، التي باعها زوجها لرجل آخر في ولاية راجستان.

وقالت الصحيفة إن الشاب المتهم ببيع زوجته، من إحدى قرى ولاية أوديشا، مشيرة إلى أنه تزوجها بالطرق التقليدية، قبل نحو شهرين بعدما تعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرجع تاريخ الواقعة إلى أغسطس/ آب الماضي، عندما ذهب الزوجان إلى ولاية راجستان للعمل، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الشاب قرر بيع زوجته لرجل مسن بعد أيام من وصولهما الولاية، بحسب تحقيقات الشرطة.

وكشفت التحقيقات أيضا أن الشاب قام بصرف بعض الأموال التي حصل عليها من الرجل المسن على الطعام، إضافة إلى شراء هاتف ذكي حديث.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشاب، تواصل مع أهل زوجته بعدما تخلي عنها وأخبرهم أنها تركته مع عشيقها، وهي الرواية التي لم ترق للعائلة وهو ما جعلها تقوم بإبلاغ الشرطة.

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة واجهت صعوبة في الوصول إلى الفتاة، لكنها تمكنت في نهاية الأمر من إنقاذها وإعادتها إلى عائلتها.

وذكرت الصحيفة أن الشاب الذي باع زوجته، قال في وقت لاحق إنه لم يقم ببيع زوجته، لكنه أوضح أنه كان يحتاج المال لإجراء جراحة في القلب، لكن المحكمة أمرت بوضعه في مؤسسة خاصة بالإصلاح والتهذيب.