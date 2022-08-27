شاهد : القاء القبض على شاب مصري اثناء الصلاة داخل مسجد.. لن تصدقوا ما فعله !! (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحظة القبض على شاب أثناء صلاته في إحدى جوامع مركز نبروة بمحافظة الدقهلية من قبل قوات الأمن.



وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الفيديو .



وتبين من خلال الفحص أنه بتاريخ 29/7 الماضي، وتم القبض على الشاب بعد ورود بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل و 4 عمال الذين قاموا بالاعتداء على الشاب بالضرب بعصا، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.



وبانتقال رجال الأمن لمكان الواقعة وحال السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، هرب أحد أفراد الطرف الثاني ودخل إلى أحد المساجد، وتم ضبطه في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.