لن تتخيلوا كم تبلغ ثروة النجم المصري ’’بيج رامي‘‘ .. أرقام خيالية لن يتقبلها العقل البشري !

البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي واحد من الأسماء الشهيرة التي برزت عالميا من خلال لعبة كمال الاجسام.

وتردد اسم بيج راكي على ألسنة الشعب المصري خلال السنوات الماضية، بعد أن نجح فى رفع اسم مصر أثناء منافسات بطولة مستر أولمبيا لعام 2021 للمرة الثانية، وفاز بطل مصر بلقب مستر أولمبيا للسنة الثانية على التوالي، وذلك فى شهر أكتوبر من العام الماضي بعد أن فاز فى عام 2020.

وولد البطل المصري فى مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتدرب على بناء جسم وعضلات قوية، فهو لاعب كمال أجسام محترف، وبعد أن حصل على هذا اللقب والمنصب أصبح يمتلك نفوز قوية وثروة كبيرة.

انضم “بيج رامي” إلى الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، فقد كانت الرياضة والجسم القوي هدفه الرئيسي الذى يسعي إلى بناءه، ليخوض مختلف البطولات ويصبح اسمه يتردد وسط قائمة الرياضيين، وبدأ فى تحقيق هدفه من خلال الانضمام إلى صالة رياضية فى بلطيم للتدريب، وحصل على شهرة بين الرياضيين، وحصل على مختلف الشهادات، ولكن توجه بعد فترة إلى دولة الكويت للعمل مع أفراد أسرته فى مجال الأسماك، ولكن بدأت نجوميته فى الظهور والإشعاع بالكويت.

وحصل بيج رامي على عدة شهادات، وفاز بالمركز الأول فى بطولة الكأس الذهبية بدولة الكويت سنة 2012، كما فاز فى بطولة كأس العالم الأولمبية فى ذات العام، وكذلك حصل على المركز الأول فى بطولة نيويورك للمحترفين عام 2013، وحصل عالمياً على عدة ألقاب أصبح يتشهر بها فى جميع الدول، وتتوالى نجاحات ومناصب بطل مصر العظيم الذي يسعي لأعلي المناصب وسط العالم العربي والأجنبي.

ثروة بيج رامي يعتبر بيج رامي البطل الوحيد الذى فاز بلقب مستر أولمبيا للألعاب البدنية مرتين على التوالى فى نفس العام، ونتيجة منصبه الكبير أصبح يحصل على رواتب كبيرة، فقد حصل على جائزة أولمبيا مرتين، حيث تقدر قيمة الجائزة فى المرة الواحدة 400 ألف دولار، وبالتالي مجموع الجائزتين 800 ألف دولار وتقدر ثروته الحالية بنحوي مليوني دولار.