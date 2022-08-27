تفاصيل صادمة للغاية.. ستحزن بشدة عندما تعلم كيف تعيش الفنانة عبلة كامل حياتها الآنَ ... وهذا عمرها الحقيقي وصور بناتها وعدد زيجاتها.! !

تعد الفنانة عبلة كامل، واحدة من أهد الفناات التي جاءت على ساحتنا الفنية، وأثرت بشكل كبير في أدوارها الفنية التي شاركت فيها،

بسبب تميزها في تجسيد الأدوار، حيث استطاعت أن تحصد على العديد من الجوائز والألقاب خلال مشوارها الفني.



ومن لا يعرف، فإن عبلة كامل، ولدت بمحتفظة البحيرة وتحديدًا في مركز إيتاي البارود، وهي من مواليد 17 سبتمبر 1960، وعمرها الحالي مايقرب من 60 سنة.

وتخرجت الفنانة عبلة كامل، من كلية الآداب عام 1984، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية التي شهرتها وأصبحت واحدة من أهم الفنانات التي ظهرت في الأونة الأخيرة.



أما عن حياة الفنانة عبلة كامل الشخصية، فتزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما أنفصلا لاحقًا.

والزيجة الثانية للفنانة عبلة كامل كانت في عام 2003، من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.



وكشف موقع "الوطن" عن الحياة التي تعيشها الفنانة عبلة كامل الآن، والتي ستحزنك عندما تعلم طقوسها.



ووفقًا لما نشره الموقع، فإن الفنانة عبلة كامل تعيش أغلب الأوقات وحدها، في إحدى مناطق القاهرة، وتحرص ابنتها فاطمة على زيارتها في أوقات متفرقة، بحكم سكنها بالقرب منها.



أما علاقة الفنانة عبلة كامل، فإن علاقتها بالهواتف المحمولة سيئة فلا تستطيع التعامل معها، وكذلك الإنترنت وليس لديها إلا أصدقاء قليلون وتعيش معظم الأوقات وحيدة في المنزل.



أما ابنتها الثانية زينب تعيش في مدينة دهب، وهي متزوجة من أجنبي وتعمل في مجال "أوراق التاروت".