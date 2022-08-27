طليقة الفنان اللبناني جورج الراسي تصدم الكل بما قالته في أول تعليق لها بعد خبر وفاته !! (صورة)

علقت عارضة الأزياء اللبنانية ​جويل حاتم​ على خبر وفاة طليقها الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي.



وكتبت جويل وعبرت عن صدمتها من الخبر قائلة: "بليز عم برجف، ما قادرة ردّ بليز، يسوع، ساعدوني".



وكان قد تعرض جورج الراسي لحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام وقد توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث. وتوفيت أيضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في مشواره. وقد استطاع موقع الفن ان يحصل على صور حصرية من مكان الحادثة ما يؤكد ان الحادث ضخم جدا ويبدو ان جورج كان هو يقود السيارة قبل ان يفقد السيطرة عليها.



