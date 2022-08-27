صورة نادرة لزوجة مصطفى فهمي الإيطالية وابنهما الوسيم جداً.. والجمهور: أجمل بمليون مرة من رانيا فريد شوقي.! !

اعادت حساب نشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة نادرة لزوجة الفنان الكبير مصطفى فهمي،

الايطالية كارملا، الذي اعتبرها الجمهور أجمل من رانيا فريد شوقي بمليون مرة.وتزوج الفنان مصطفى فهمي للمرة الأولى بالإيطالية كارملا، التي ارتبط بها عاطفيًا في بداية مشواره الفني، وأنجبا عمر الذي يعيش في سويسرا، ودينا التي تستكمل دراستها في سيكولوجية الأطفال بإيطاليا.



وتزوج الفنان مصطفى فهمي للمرة الثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، إذ بدأت علاقتهما بصداقة وطيدة، وتداولت الصحف حينها وجود علاقة بينهما، لكنهما لم يعلقا على الأمر حتى التأكد من مشاعرهما وتكليل قصة الحب بالزواج.



وأعلن الثنائي زواجهما في أحد المطاعم المطلة على النيل في القاهرة، والذي يمتلكه الفنان حسين فهمي، وأشرف حينها على تحضيرات حفل الزفاف بنفسه.