صدمة تهز الوسط الفني.. حسام حبيب يتبرأ من والده بسبب شيرين عبدالوهاب والكل مصدوم مما حدث !!

تبرأ الفنان حسام حبيب من أفعال والده حسين حبيب، بعد أن كتب أكثر من منشور يسب ويقذف فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويسخر منها.

حسام حبيب يتبرأ من أفعال والده



وكتب حسام حبيب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "إلى كل وسائل الصحافة والإعلام، أي بيانات أو آراء شخصية لأي شخص أيًا كان غير شخصي، فهي لا تمثلني أو تمثل رأيي".



حسام حبيب يتجاوز أحزانه

وظهر الفنان حسام حبيب مؤخرًا متجاوزًا أحزانه وأزمته مع زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكان ظهوره مفاجأة للجمهور وخسر الكثير من وزنه، وأشار إلى أنه يحضر لمجموعة من الأغاني الجديدة ويجهز ألبوما جديدا ليعود به للجمهور بعد غياب سنوات.

هل حسام حبيب يسخر من شيرين؟

وكان حسام حبيب كتب رسالة غامضة للجمهور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وظن الجمهور أنه يوجهها لزوجته السابقة شيرين عبد الوهاب، وقال له صديقه: "إيه اللي بيحصل لما الأسد يغيب؟"، ليرد عليه حسام ويكتب: "الغابة بتسيب".