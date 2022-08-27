هذه الطفلة ذات العيون الجميلة اصبحت من اجمل فنانات جيلها.. تزوجت فنان شهير وشقيقتها دخلت عالم التمثيل من اوسع ابوابه.! !

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لممثلة مصرية شهيرة​ في أول أدوارها الفنية، وهي طفلة صغيرة.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة التي أثارت جدلا كبيرا في التعليقات حول هوية تلك الفنانة.

وتعود الصورة للفنانة هنا الزاهد وتحديدا من دورها في فيلم "المشخصاتي" مع الممثل المصري ​تامر عبد المنعم​، وذلك في عام 2003، وكانت بدايتها الفنية برفقة شقيقتها فرح، وقدم الثنائي عدد من الإعلانات وشاركتا في فيديو كليب أغنية "بابا فين".



تزوجت الفنانة هنا الزاهد من الممثل أحمد فهمي الذي يكبرها بـ 15 عاما، وشقيقتها هي الممثلة الشابة فرح الزاهد.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم بحبك مع النجم تامر حسني والذي حقق نجاحا كبيرا وايرادات ضخمة منذ طرحه في موسم عيد الأضحى.