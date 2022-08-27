أول ظهور علني لـ إينة إبنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق من وليد توفيق.. البنت طلعت أجمل بكثير من الأم.! !

انتشرت مؤخراً صورة لنورهان برفقة والدها وليد توفيق، وهي إبنة جورجينا رزق ملكة جمال لبنان والكون.



بالرغم من الحفاظ على خصوصيّتها على السوشيل ميديا، إلّا أنّه يتمّ نشر صور لها برفقة عائلتها بين الحين والآن، سواء في المناسبات الكبرى أم لا.

تتميّز نورهان المعروفة أيضاً بنور، بجمال ناعم وجذاب موروث عن والديها؛ هل تشبه يا ترى والدتها جورجينا رزق أكثر، خصوصاً في الماضي عندما فازت بمسابقة ملكة جمال لبنان والكون؟ شاهدي الصور واحكمي بنفسكِ.



لا شكّ أن جمال نورهان موروث عن والدها ووالدتها على حدّ سواء، لكن هنالك تشابه كبير بينها وبين والدتها جورجينا رزق. نورهان ورثت عيونها اللوزية من والدتها، هذا إلى جانب الذقن المحدّد، الوجه الدائري والحواجب المقوّسة.