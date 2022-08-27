كثيرون لايعلمون أن هذه الفنانة الكبيرة تكون ابنة النجم أشرف عبد الباقي.. أجمل من مي عز الدين وياسمين صبري ! (صورة)

حل النجم المصري أشرف عبد الباقي وابنته زينة في وقت سابق ضيفان على برنامج ليالي TeN الذي تقدمه الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي عبر قناة TeN الفضائية وخطفت زينة الأنظار بجمالها الخرافي.

وخلال اللقاء كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن دخول ابنته المجال الفني من بوابة الإخراج وموهبتها القوية التي أهلتها لتقديم العديد من الأفلام القصيرة بعد دراستها مجال الإخراج في عدة جامعات.



وأشار أشرف عبد الباقي إلى أنه دائما ما يشجع ابنته على التطور في مجالها مثلما يشجع أشقائها في مجالات أخرى.

من جانبها قالت ابنة أشرف عبد الباقي إنها لم تفكر في خوض مجال التمثيل على غرار والدها وإنما تفضل الوقوف خلف الكاميرا مشيرة إلى أن والدها بث فيها حب الفن منذ طفولتها وكان يصطحبها وأشقائها لمشاهدة عروض الأفلام والمسرحيات.





وقال أشرف عبد الباقي إن زوجته تعشق الفن مثله وأثر ذلك بشكل كبير على حب زينة للمجال لافتا إلى أن أبنائه في طفولتهم كانوا يرتبطون بشخصيات الأفلام وكانت والدتهم تحرص على ذلك لدرجة أنها كانت تسألهم عن الفيلم بعد مشاهدته، وينظمون سهرات في المنزل لمشاهدة أفلام وحفلات الأوسكار برفقة أصدقائهم.

وتصدرت ابنة أشرف عبد الباقي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها معه في مهرجان الجونة الماضي وعلق البعض قائلين ماشا الله ملامحها أجمل من ياسمين صبري ومي عز الدين.