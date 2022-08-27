تحول إلى هيكل عظمي وتساقط شعره.. جوني ديب يفجع قلوب الكل بإطلالة مؤلمة ! (شاهد صور)

أثار النجم العالمي جوني ديب صدمة كبيرة في أوساط معجبيه بعد ظهوره بشكل مختلف تماماً عن ذلك الذي عرفه جمهوره.

وبدا النجم الأمريكي في الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل نحيلاً جداً ومن دون شعر وشاحب الملامح. ورجح الكثيرون أن يكون مريضاً.

وعلق عدد من محبيه في مواقع التواصل الاجتماعي على حالة الإعياء التي ظهر عليها فقال بعضهم إنه ربما يكون مصاباً بمرض ما.

وعلق أحد المعجبين قائلا: "إنه يبدو شاحبا جداً، آمل أن يكون بخير". وكتب آخر: "قد يكون بخير وليس مريضاً، ربما يستعد لدور جديد".

وبالبحث عن الصورة تأكد لنا أنها قديمة وتعود للعام 2018 أثناء جولة قام بها النجم العالمي إلى روسيا مع فريقه "ذا هوليوود فامبايرز".

حقق نجم هوليوود، جوني ديب، أرباحا بلغت حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني في غضون ساعات قليلة من بيع مجموعته الفنية الأولى.

وباع ديب 780 قطعة في 37 صالة عرض تابعة لكاسل فاين آرتز، بما في ذلك صالة عرض في منطقة كوفينت غاردن بلندن، في غضون ساعات من إعلان البيع على موقع إنستاغرام.

ورسم ديب في مجموعة لوحاته التي تحمل عنوان "أصدقاء وأبطال" الأشخاص الذين ألهموه، ومن بينهم نجم فريق رولينغ ستون، كيث ريتشاردز، ونجمة هوليوود، إليزابيث تايلور.