أحلى من هيفاء وهبي بمليون مرة .. شاهد إبنة أيمن زيدان ونورمان أسعد تخطف الأنظار وتسحرها بظهورها بدون مكياج بجمالها الرباني.! !

ظهرت ابنة الفنانة المعتزلة نورمان أسعد والممثل السوري أيمن زيدان في صورة جديدة انتشرت بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



بحسب مجلة الجرس اللبنانية للأخبار الفنية، التي نشرت الصورة فإن جودي تتميز عن الجميع بصورها المحتشمة، التي قالت المجلة إنها تليق بتاريخ والديها الكبير.

وقالت المجلة، إن جودي تلتزم بعاداتها وتقاليدها العربية، ولا تتطلع إلى أن تصبح نجمة "سوشيال ميديا"، من خلال "نشر الإغراء والإثارة عبر الإنترنت".



وبحسب التقارير الصحفية، فإن جودي تقيم حالياً مع والدتها نورمان في الأردن حيث تكمل تعليمها، إلا أنها تحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي، ورغم هذا فإن الجمهور يتداول بعض صورها المسربة من وقت لآخر.



ويبلغ عمر جودي نحو 20 عاماً حالياً، حيث خطفت الأنظار مؤخراً بصورها بقفطان مغربي باللون الوردي الدافئ، كشف عن جمال ملامحها التي تتطابق إلى حد كبير، مع شكل والدتها الفنانة المعتزلة؛ مما دفع الجمهور إلى المقارنة بينهما.

وكان أيمن زيدان ونورمان أسعد، بطلا مسلسل "يوميات جميل وهناء"، قد تزوجا بعد انتهاء المسلسل، إذ تعتبر الزيجةَ الثالثة للنجم السوري قبل أن ينفصلا سريعاً لأسباب غير معروفة، وبعد عام من الطلاق تزوجا مرة أخرى، واستمر زواجهما الثاني 3 سنوات فقط وانفصلا عام 2003 بعد أن أنجبا ابنتهما جودي.



وبعد ذلك تزوجت النجمة السورية المعتزلة المخرجَ العراقي عدنان إبراهيم في عام 2004 وانفصلا في عام 2006، وفي مطلع عام 2007 تزوجت رجل أعمال إماراتياً، وأنجبا عدداً من الأبناء. وأقامت معه منتقِّلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، كما تزوج الفنان أيمن زيدان من جديد ويبلغ عدد أبنائه 6.