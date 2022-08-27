فنانة شهيرة حصلت على لقب ملكة جمال لبنان ..وتزوجت من محمد العربي واعتزلت الفن للتفرغ للعبادة.. لن تتوقعوا هويتها.! !

بدأت هذه الفنانة حياتها الفنية بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال لبنان، ومنحها الجمهور لقب تفاحة لبنان.



نادية أرسلان، عندما سافرت إلى القاهرة رأتها الفنانة المصرية نادية لطفي، وطلبت منها المشاركة معها في فيلم "الزائرة"، كما شاركت في نفس العام بفيلم "رحلة عذاب" مع ناهد شريف.

وتوالت أعمالها بعد ذلك و من أبرز أفلامها: "المنحرفون، إلى المأذون يا حبيبي، الكل عاوز يحب، أذكياء لكن أغبياء، أريد حلا، ذكرى ليلة حب، من أجل الحياة، وتمضى الأحزان، انهيار، رحلة داخل إمرأة، ميعاد مع سوسو، إعدام طالب ثانوي، عندما يطير الدخان، يا عزيزي كلنا لصوص 1989 و الذي كان أخر أعمالها."



ورغم جمالها و موهبتها فهى لم تنل حظها من النجومية و الشهرة، واعتزلت الفن وقالت ليلة أبنتها الوحيدة إن والدتها أرادت التفرغ لرعايتها و للعبادة فإعتزلت الفن و تحجبت.

وأضافت أنه رغم الاعتزال فقد كانت والدتها على علاقة جيدة بالوسط الفني وتتابع الأعمال المعروضة حتى بعد ابتعادها وكان كثير من أصدقائها يستشيرونها في أعمالهم وكانت تحضر الحفلات والتكريمات التي تقام.



وأكدتأن علاقتها كانت جيدة مع ببعض النجمات منهن نجلاء فتحي وسميرة أحمد ونهلة سلامة التي كانت من أحب الشخصيات إلى قلبها فضلا عن الإعلامي مفيد فوزي وابنته حنان.



تزوجت نادية من الفنان المعتزل محمد العربي و تقول ابنتها رغم الطلاق فإن العلاقة بينهم ظلت جيدة ومبنية على الاحترام، ثم تزوجت من الدكتور ايهاب عبدالمعبود و انجبت ابنتها الوحيدة ليلة.



اصيبت نادية بمرض سرطان العظام عام 2005 والذي تم اكتشافه في مرحلة متقدمة، وبدأت نادية رحلة العلاج بالكيماوي ما بين لبنان وباريس حتى توفيت في لبنان بعد صراع ثلاث سنوات مع المرض في 17 مايو عام 2008 وكانت وصيتها أن تدفن في مصر فتم لها ذلك.