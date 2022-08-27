مي عزّ الدين رفضت السماح لـ أحمد زاهر بلمسها نهائياً !! سألوها عن السبب فصدمت الكل وأعترفت بسبب خوفها ! (تفاصيل صادمة)

كشفت الفنانة مي عزّ الدين عن كونها لا تمانع أن تتعرض للضرب في السياق الدرامي إلا من 3 ممثلين لا تسمح لهم لمسها.

جاء هذا الاعتراف في لقاء سابق جمعها مع الإعلامية، رغدة شلهوب، في برنامج "100 سؤال".

وفي اللقاء قالت الفنانة مي عز الدين: ممكن اتضرب من أي ممثل إلا أحمد زاهر ونضال الشافعي وخالد النبوي، والسبب اندماجهم الكبير في العمل وقد تكون ضرباتهم مؤلمة.

ومؤخّراً عادت الفنانة المصرية للساحة الفنية عبر مسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، وفاء عامر، أحمد أمين، محمود البزاوي، محمد جمعة، لبنى ونس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي.

والحقيقة أن الفنانة مي عز الدين تبلغ من العمر اليوم 40 عاماً وهي من إحدى عوانس الوسط الفني، ولم تتزوج حتى الآن.

وظهورها بدور مختلف لم يسبق لها تقديمه على مدار مشوار الفني، وأعادت اكتشاف نفسها في دور "العايقة أو نوارة" الذي قدمته في المسلسل