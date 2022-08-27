من هو الممثل اللي حبيتيه وأهلك رفضوه؟.. ريهام سعيد أجابت: اليوم أصبح أشهر نجم كوميدي في مصر..لن تصدق من يكون.! !

ريهام سعيد الإعلامية المصرية كشفت، خلال حلقه سابقة من برنامجها صبايا الخير أنها وهي صغيرة في السن تقدم لها ممثل كوميدي شهير حاليا،

لكنه وقتها كان في بداية حياته، مشيرة إلى أن أهلها رفضوه بشكل قاطع.ريهام روت تفاصيل ما حدث، بقولها: "في ممثل كوميدي مشهور جدا دلوقتي اتقدم لي ومكانش مشهور ساعتها، مامتي قالت لي هرمي نفسي من الشباك لو اتجوزتيه"

.وعن تفاصيل تعارفهما، قالت: "أنا كنت في سنة أولى جامعة وهو كان بيعمل مسرحية، فروحت أعمل معاه حوا، وأعجب بيا جدًا فاتقدملي ومامتي رفضت.. ودلوقتي هو ممثل كبير جدًا من أهم نجوم الكوميديا في مصر، فبقعد أقولها شوفتي اللي رفضتيه وقولتي عليه فاشل".



يُذكر أن ريهام سعيد كانت قد تزوجت أربع مرات من قبل، وقد أرجعت فشل زيجاتها الثلاثة الأولى إلى سوء الاختيار، حيث أن زواجها الأول لم يستمر سوى ثلاث سنوات، والثاني ستة شهور، والثالث سبعة شهور،

وكانت ريهام سعيد قد نشرت مجموعة صور مؤخرا جمعتها بزوجها الرابع والحالي لأول مرة، وذلك خلال تواجدهما في عدة مناسبات إجتماعية ورسمية مختلفة.