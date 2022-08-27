«مراتي مزة وعاوز اوريها للناس كلها.. وبنتي مصاحبة ولدين وترقيع غشاء البكارة حلال».. إليكم أغرب 10 تصريحات للفنانين.. التي صدمت الوسط الفني كاملًا.! !

تختلف حياة الفنانين الخاصة قليلًا عن معظم الناس، فاختلاطهم بالعديد من النماذج وتعرفهم على ثقافات مختلفة، يجعل لهم طابعهم الخاص والمميز في الحياة، الذي لا يشبه غيرهم.



ويتجلى هذا الاختلاف عند إدلاء أحدهم بتصريحات، سواء صحفية أو إعلامية، حيث يظهر مدى اختلاف تناولهم للأمور الخاصة، فنجد أن آراءهم أقرب للتحرر، كما يتقبلون أمورا من الممكن عدم تقبلها من الآخرين.

ونستعرض هنا أبرز 10 تصريحات متحررة للفنانين، حيث قال أحدهم إنه لا يجد مشكلة في مشاهدة ابنه للأفلام الخادشة، كما قال آخر إنه يرى أن زوجته “مزة” ويحب أن يراها الجميع، وغيرها من التصريحات الـ”أوبن مايند” التي أثارت لغطًا كبيرًا حين تم الإدلاء بها.

1- تامر هجرس: مراتي “مزة” وعايز أورّيها للناس كلها

اصطحب الفنان تامر هجرس زوجته، أثناء حضوره مهرجان القاهرة السينمائي قبل الأخير، وعندما سُئل عن السبب قال لأحد الصحفيين: “أنا مراتي مزة وعايز أوريها لكل الناس”.



وعند سؤاله عن الواقعة خلال حوار ببرنامج “سمر والرجال”، الذي كانت تقدمه الإعلامية سمر يسري، على قناة “القاهرة والناس”، قال “أنا فعلًا قلت كده وأنا فخور جدا بمراتي”، وحول ندمه على التصريح أضاف “أنا مش ندمان واللي مش عاجبه النوعيات دي من التصريحات يبقى مايسمعش نص كلامي”.

2- هاني رمزي: لو لقيت ابني بيشوف أفلام إبــ ـاحية هاعمل نفسي مش شايفه

قال الفنان هانى رمزى إنه إذا اكتشف بالصدفة أن ابنه يشاهد أفلاما خادشة، فلن يعلق على الأمر، مشيرًا إلى أن هذه حرية شخصية ولا يحب أن يتدخل فيها.



وأضاف “رمزي”، خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج “100 سؤال”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، “لو اكتشفت ده فعلًا ولا هانطق ولا هاتكلم، وهاخد بعضى وأمشي، دى حرية شخصية وما اتدخلش فيها، بس ممكن من بعيد لبعيد أوجهه، لأني ضد نظام المراقبة”.



3- أحمد الفيشاوي: بنتي مصاحبة ولدين وبانصحها تصاحب واحد بس

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن واقعة طريفة، حدثت مع ابنته الصغيرة، عندما أفصحت له أنها معجبة بولدين، قائلًا “أخبرتني ابنتي في إحدى المرات بأنها على علاقة مع ولدين في المدرسة ومعجبة بهما، وطلبت مني الاستشارة بشأن استقرارها على واحد منهما، فصدمت في البداية، وأخبرتها بأن تصادق من تشعر بميل أكثر نحوه”.



وأضاف الفيشاوي خلال لقائه ببرنامج “الليلة دي”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، مع الفنانة أروى “الجيل ده عمومًا متحرر جدا وأكتر مننا كمان، فلو ما عملتش كده هاتعمل كل حاجة من ورايا”، لترد “أروى” ساخرة: “يا سلام الواحد كان نفسه في أب متفتح زيك كده، والبنات كلها عايزه كده”.



4- لطفي لبيب: عايزين شوية عري في الأفلام علشان الشباب

صدم الفنان لطفي لبيب الجمهور في فترة سابقة، بعد مطالبته بزيادة نسبة العري في الأفلام، لكبح جماح الشباب، ومعالجة الكبت الذي يعانون منه.

التصريح كان مفاجئًا لقطاع واسع من الجمهور، لا سيما وأن “لبيب” لم يصرح طوال تاريخه بتصريحات مثيرة كهذه، إلا أنه عاد واعتذر عنه بعد ذلك جراء الهجوم الذي طاله من الجميع.

5- مايا دياب: لا بد أن تعيش الفتاة مع الشاب قبل الزواج

دعت الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى ما سمته بـ”المساكنة”، بين الفتاة والشاب، حيث يعيشان مع بعضهما قبل الزواج في منزلهما الخاص، موضحةً أن ذلك يزيد من التفاهم بين الطرفين.



وقالت “مايا”، خلال حوارها مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب ببرنامج “100 سؤال”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، “أنا نفسي جربت هذه التجربة، وكنت أعيش مع زوجي في شقة خاصة بنا قبل إتمام زواجنا”.



6- إيناس الدغيدي: ممارسة العلاقات الزوجية خارج إطار الزواج “حرية”

في مداخلة هاتفية ببرنامج “شباب توك”، عبر فضائية “دويتشه فيلة” الألمانية، أطلقت المخرجة إيناس الدغيدي تصريحا أدى إلى ردود فعل عنيفة ضدها، حيث قالت إنها ترى أن “العلاقات العاطفية بين الجنسين حرية شخصية”، مشيرة إلى وجوب التوعية بالعلاقة وترك الحرية للشباب.



وواجهت الدغيدي موجة هجوم عنيفة جراء هذا التصريح، واستنكر العديد من الإعلاميين والفنانين تصريحها ووصفوه بـ”السفيه”، إلا أنها لم تعلق على الأمر.



7- إنتصار: أنا باتفرج على أفلام “خادشة”

تصريح تحدث عنه الكثيرون، وصنع حالة كبيرة من الجدل داخل الوسط الفني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت الفنانة إنتصار عن مشاهدتها للأفلام الخادشة، قائلةً “آه أنا باشوف أفلام إباحية، وفي قنوات بتجيب الأفلام دي بشكل دراما”.



وأضافت “إنتصار” خلال أولى حلقات برنامجها الجديد “نفسنة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، “الشباب بيصبروا نفسهم بالافلام لحد ما يتجوزوا”.



وواجهت إنتصار العديد من الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف برنامجها وبمحاكمتها بدعوى أنها “تحرض على الفجور”.

8- عمرو سلامة طالب بتقنين الدعــارة والحرية

من التصريحات أيضًا التي أثارت جدلًا واسعًا حول المخرج الشاب عمرو سلامة، عندما أعلن تأييده لتقنين الدع ارة في مصر.



وجاء هذا التصريح تحديداً بعد واقعة التحرش بفتاة التحرير التي تم تعريت ها داخل الميدان، وذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارتها.

ويرى سلامة ضرورة وجود حرية جن سي ة في المجتمع المصري للقضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تقنين “الدعارة”، موضحًا أن الحرية سوف تقلل من ظاهرة التحرش



9- منى هلا: علاقتي بصاحبي “شرعية” لأنها معلنة

قالت الفنانة الشابة منى هلا إنها تعتبر علاقتها بصديقها “شرعية” لأنها في العلن، ولا تخفيها عن أحد، مضيفةً أن الأساس في الزواج هو الإشهار.



وقالت منى هلا في مداخلة هاتفية مع قناة “دويتشه فيلة” الألمانية “أي علاقة معلنة تعتبر علاقة شرعية، طالما لا يخبئون العلاقة، فالزواج في أي دين أساسه الإشهار والإعلان”.

وتابعت “العلاقة لا يدخل بها أي نوع من أنواع المصلحة، أو لأنه يدفع لي أموالا بهدف معين، هناك الكثيرون يتزوجون من أجل المصلحة فقط”.



10- فيفي عبده تؤيد عمليات ترقيع غشاء البكارة

كشفت الفنانة فيفي عبده في مقابلة تليفزيونية لها ببرنامج “بدون رقابة”، الذي كان يذاع عبر فضائية “Lbc”، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن تأييدها لعمليات ترقي ع غ شاء الب كارة، واستيراد غ شاء ال بكارة الصيني.



وقالت الراقصة الاستعراضية إن موقفها يرجع إلى أن هذه العمليات “تستر” الفتيات، قائلةً “العمليات دي بتستر، وأنا بصراحة بحب الستر”.