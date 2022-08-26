أوسم من رشدي أباظة بمليون مرة .. حكاية الأمير الخليجي الذي دوخ نجمات الزمن الجميل بوسامته وتزوج 3 فنانات شهيرات!

كان الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز، عاشقاً للفن وحول هذا العشق الى زواج من 3 فنانات شهيرات من أجل جيل هذا العصر مما تعتبر سابقة هي الأولي أن يتزوج أمير سعودي 3 فنانات فى وقت قصير.

وتزوج الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، (الابن التاسع للملك سعود) وثاني ملوك المملكة العربية السعودية من 3 فنانات شهيرات وهن “صباح، شمس البارودي، سعير رمزي.

تولى الأمير خالد آل سعود في حياته مناصب رسمية عديدة من بينها قيادة الحرس الوطني، وقيل أن الأمير خالد قد تزوج من الفنانة صباح سراً لفترة قصيرة وهو الزواج الذي تم التطرق إلى تفاصيله بشكل مسهب في المسلسل الذي تم إنتاجه عن حياة الشحرورة دون الإشارة بشكل واضح لاسم البلد التي ينتمي إليها حرصاً على عدم إغضاب المملكة.

وتزوج عام 1969 بشكل علني من الفنانة شمس الباروي، وطلقها في العام التالي، وتزوج بعد ذلك سرا من الفنانة سهير رمزي لمدة عام واحد وأكدت سهير رمزي وقوع هذا الزواج في لقاء تلفزيوني.

كان للفنانة شمس البارودي زيجة قبل زواجها من الفنان حسن يوسف وهو الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود و قد دام هذا الزواج لفترة لم تتعد الثلاثة أشهر وتطلقا بعدها وحافظت الفنانة المعتزلة على سريته حتى تسربت صور الزفاف على الانترنت بعد ما يقرب من ٤٥ عاما من كتمان هذا الزواج.

وتزوجت صباح، الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها وذلك عقب طلاقه من شمس البارودي بعدة أشهر.

كما صرحت النجمة سهير رمزي، في برنامج “الجريئة والمشاغبون” بقناة النايل سينما أنها كانت متزوجة من الأمير خالد بن سعود، في بدايتها الفنية وأنه يعتبر الزوج الثاني لها بعد الملحن حلمي بكر، وصرحت أن زواجهما كان سريا في البداية لخوفهم من رد فعل المملكة العربية السعودية.

وأكدت سهير رمزي، أنها عاشت قصة حب قوية بينها وبين الأمير السعودي، نافية ما يقال أن زواجهما كان من أجل المال نساء فى حياة الأمير.

تزوج الأمير الراحل خالد بن عبدالعزيز خمس مرات، أولهما الأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود، وبعدها تزوج من الأميرة مها بنت محسن ناشي الشريف.

وفى شهر سبتمبر عام 1969 تروج الامير خالد من الفنانة شمس البارودي، واستمر زواجهم ثلاث أشهر فقط، ثم الفنانة سهير رمزي واستمر زواجهم لمدة عام، واستمر زواجه من الفنانة صباح لمدة شهر واحد.

أبناء الأمير خالد بن سعود

أنجب الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، الأميرة عهود الملقبة ب “نديم الشوق”، والتى ولدت عام 1974.

ولد الأمير خالد بن سعود عام 1925، في مدينة مكة المكرمة، ويعتبر الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، من زوجته جميلة أسعد إبراهيم مرعي.

دراسة الابن التاسع للملك سعود

درس الابتدائية في الطائف ثم درس المتوسطة في الرياض وتخرج من المتوسطة، انتقل إلى الدراسة فى جامعة هابيرت بعد التخرج من الثانوية، وعاد إلى المملكة العربية السعودية، بدرجة بكالوريوس

.مناصبه

تولى الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، رئاسة الحرس الوطنى السعودي في الفترة لمدة ثلاثة سنوات، حتى قام الأمير فهد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود بتعيينه رئيسا لمكتبة الملك سعود.

توفي الأمير خالد بن سعود في صباح يوم الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 7 يوليو 2020 في المملكة المغربية عن عمر ناهز 95 عاما ودفن في مكة المكرمة.