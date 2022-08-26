إطلالة صادمة غير متوقعة لـ دنيا سمير غانم والجمهور غاضب: إيه الكرش ده كلو؟! - صورة

تتمتع النجمة المصرية دنيا سمير غانم بقوام رشيق إلا أنها تُعاني من "الكرش"، والذي يُسبب لها إطلالات مُحرجة في بعض الأحيان.

ويظهر "الكرش" واضحًا في إطلالات الفنانة المصرية دنيا سمير غانم حينما ترتدي الفساتين الضيقة.واكتسبت الفنانة دنيا سمير غانم الوزن الزائد بعد زواجها وولادتها مما جعلها تبدأ في اتباع حمية غذائية قاسية والإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

وعلق متابعون على صورة متداولة للفنانة دنيا سمير غانم بدا فيها كرشها بالقول: "ايه الكرش ده كلو".من جانب آخر، طرحت دنيا سمير غانم مؤخرًا فيلم «تسليم أهالي» وهو يعتبر آخر أعمالها، وشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ومحمد ممدوح،

وظهور خاص للفنانة القديرة لدلال عبد العزيز، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، والفيلم حقق نجاحا كبيرا حاز على إعجاب عدد كبير من الجمهور فور طرحه في دور العرض في السينمات.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة الزوجين خليل وزاهية، حيث يجسد هشام ماجد دور خليل وهو طبيب بشري يحلم بالهجرة إلى كندا، قبل أن تطرأ العديد من المفاجآت في حياته مع زوجته زاهية التي تجسدها دنيا سمير غانم.