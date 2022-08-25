كثيرون لا يعلمون أن هذا الممثل الوسيم هو ابن أحمد ماهر!.. نسخة طلبق الأصل من عمرو يوسف

النجم الكبير أحمد ماهر له ولد واحد يعمل بالوسط الفني وهو الفنان الشاب محمد ماهر وكان أهم أعماله: «حضرة المتهم أبي»، مع الفنان نور الشريف، ومسلسل «حديث الصباح والمساء».

وكان أحمد مـاهر قد صرح رفضه في البداية دخول ابنه عالم التمثيل مبررًا بأنه يخاف من فشله، وعندما علم بدخوله لهذا المجال قال “أنا اطمنت لكن مش متابع بقى ورايا مشاكل تانية”.

أحمد ماهر، هو ممثل مصري. مواليد (13 أغسطس 1946 -) في بولاق أبو العلا بالقاهرة، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (مصر) معهد الفنون المسرحية عام 1973م.

بدايته كانت في مرحلة الدراسة في فريق التمثيل بالمدرسة وأول شخصية قدمها كانت شخصية أبو طالب عم الرسول، وتدرج في مراكز الشباب وقدم العديد من العروض لفرق الهواء لقصور الثقافة الجماهيرية، وعين في مسرح الطليعة، عقب تخرجه وشارك في معظم العروض التي قدمها المسرح.

وقدم العديد من الشخصيات كان أولها شخصية “أبو طالب عم الرسول”، كما شارك في العديد من العروض التي كان المسرح يقدمها، واشتهر بأدواره في المسرح وتميز بتجسيد الشخصيات التاريخية وقوة أدائه وذلك بسبب اتقانه للغة العربية الفصحى،