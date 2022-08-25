زفاف حسام حبيب على فتاة صغيرة في العُمر يغيض طليقته «شيرين» ويحرق قلبها.. وتعليق ناري من والده.!! (تفاصيل صادمة)

كشف والد المطرب حسام حبيب حقيقة زواج نجله، بعد انفصاله عن المطربة شيرين عبد الوهاب



وقال حسين حبيب “إن كل ما تردد حول زواج حسام حبيب أو خطوبته مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة والفيديو الذي تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي مزور”.

وكان رواد مواقع لتواصل تحدثوا عن زواج حسام حبيب على شابة صغيرة في العمر واحتفلا في الساحل الشمالي.



كما شنّ حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، هجوماً على مواطنته المطربة شيرين عبدالوهاب.



وانتقد والد حسام حبيب إحياء شيرين عبدالوهاب لحفل غنائي في ختام مهرجان قرطاج في تونس قبل أيام، معتبراً أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في مصر كان أولى، بحسب رأيه.



وقال الأب في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "ألم يكن مهرجان القلعة تنظيم الأوبرا المصرية أولى من مهرجان قرطاج لجلب السياحة لبلدك؟".



حفل شيرين عبدالوهاب في تونس

كانت النجمة شيرين عبدالوهاب، قد أحيت حفلًا ضمن فعاليات ختام مهرجان قرطاج الدولي في تونس، مساء السبت.