فنانة شهيرة اعترفت بشرب هذا الشيء خلال المسرحية بأمر من المخرج وطلبت من ولدها أن يحرقها بعد وفاتها.. شاهد من تكون!

أثارت الممثلة المثيرة للجدل نجوى ميلاد ،ردود أفعال جديدة بعد تصريحها عندما اعترفت بانها شربت الخمر في مسرحية بطلب من المخرج ليكون الدور حقيقي، مثلما شربته في فيلم أيضا.

وختمت قولها بأنها طلبت من ابنها بعد وفاتها ان يحرق جثتها ويحتفظ بجزء منه للذكرى والجزء الآخر يقوم بذره امام مبنى وزارة الثقافة.

من جهة أخرى أكدت انها توافق الأستاذة الجامعية ألفة يوسف على قولها ان شرب الخمر ليس بحرام و ان السكر هو الحرام ، مقرة انها قامت بشرب الكحول سابقا.

و كشفت انها وافقت على طلب مخرج عملت معه في فيلم سينمائي بشرب الخمر لأن المشهد يتطلب ذلك.

ونجوى هي ممثلة تونسية لها العديد من الأعمال المسرحية والتلفزية والسينمائية. إشتهرت بحبها للمسرح . وبرزت على الساحة الفنية التونسية عبر مسرحيتها للرجال فقط.