جنون الشهوة العارمة .. عريس يدخل العناية المركزة وهو يصارع الموت بعدما مارست معه زوجته هذا الفعل الصادم على السرير .. لن تصدق ماحدث

سجل عرس هندى، أقيم قبل أيام، أغرب "صباحية" فى تاريخ المتزوجين. إذ اكتشف العريس أنه وقع ضحية لخدعة كبيرة، نصبت شراكها الفتاة التى قرر إكمال حياته معها.

استيقظ العريس ثانى أيام زفافه، سعيدًا فقرر أن يأخذ زوجته فى نزهة، ولكنه لم يعلم أنها آخر مرة سيراها فى حياته.. إذ هربت ومعها الذهب والأموال الخاصة به.

وخرجت الزوجة، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مع عريسها فى ثانى أيام الزفاف، وخلال تواجدهما أمام أحد البنوك قابلت إحدى صديقاتها، وهربتا معًا على دراجة نارية.

وتأتى تلك الحادثة بعد أن صرف الزوج أموالاً طائلة على حفل زفاف مهيب، قبل أن تهرب عروسه البالغة من العمر 23 عاماً، ومعها الذهب والمجوهرات وأموال الزوج. هروب العروس بعد يوم من الزفاف أدى إلى إصابة الزوج بنوبة قلبية.

خ، دخل على إثرها المستشفى وظل يصارع الموت بسبب إصابته بجلطة، وفى التوقيت نفسه، سافر الثنائى، العروس وصديقتها، إذ استأجرتا سيارة أجرة وطلبتا من السائق شراء تذكرتى قطار إلى مدينة تشيناى.

وظل الأقارب والشرطة يبحثون عن العروسة وصديقتها، حتى عثروا عليهما، بعد عدة أيام، فى منزل بمقاطعة مادوراى، فى الهند، وتحدثت العروس عن سبب هروبها للشرطة، وقالت: "قررت الزواج لجمع الذهب والمال لبدء حياتى المستقلة".