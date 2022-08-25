كثيرون لا يعرفون أن هذا الوسيم هو ابن الفنان جمال عبد الناصر.. ممثل شهير دخل عالم الفن من أوسع أبوابه!

يعد من أشهر ممثلي الدراما المصرية، انه الفنان المصري جمال عبدالناصر رغم أنه مقل في أعماله، ولكن له بصمة شهد له بها النقاد.

الفنان جمال عبدالناصر متزوج من الفنانة فاطمة الكاشف، ويعيش حياة مستقرة معها منذ سنوات، وأنجب منها ابنيه مهاب ومازن جمال عبدالناصر، والذي يعمل كمدير تصوير.

ونشأ الفنان الشاب مازن جمال عبد الناصر وسط عائلة فنية فهو نجل الفنان الكبير جمال عبد الناصر والفنانة الكبيرة فاطمة الكاشف، ما جعله يسير علي نهج والديه الفني والذي شارك مؤخراً في مسلسل إلا أنا بـحكاية "أمر شخصي " ومسلسل "سكن بنات"ومسلسل "حي السيدة زينب".

وكشف الفنان مازن عن مدى سعادته لمشاركته وسط كوكبة كبيرة من النجوم في مسلسل حي السيدة زينب وعن ردود الأفعال التي وردته.