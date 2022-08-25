عذراء السينما المصرية.. كان عشقها لهذا الأمر سبب حرمانها من الامومة والزواج.. لن تصدق ماذا أدمنت هذه الفنانة!!

حرمت الفنانة الراحلة أمينة رزق من الامومة لرفضها الزواج، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو عشقها وادمانها للفن، فلم تتذوق طعم الأمومة لرفضها الزواج، للتفرغ التام لحياة الفن فقط.

نجحت امينة رزق بجدارة في أن تصنع لنفسها مكانة خاصة ومميزة في قلوب المصريين وتتألق في العديد من الأدوار، وأهمها تجسيد دور "الأم" حتى أصبحت أيقونة الأمومة في السينما المصرية، فلقبت بعذراء السينما المصرية، وراهبة المسرح.

ولدت أمينة رزق في مدينة طنطا في 15 أبريل عام 1910، وبدأت دراستها في مدرسة ضياء الشرق عام 1916 ثم انتقلت ووالدتها للعيش في القاهرة مع خالتها الفنانة أمينة محمد إثر وفاة والدها وكان عمرها ثماني سنوات.

استمرت رحلة أمينة زرق الفنية ما يقارب من 75 عامًا، حيث دخلت عالم الفن عام 1922 وظلت تظهر على الشاشة حتى رحلت عن عالمنا عام 2003.

وحصلت امينة رزق على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وعلى أوسمة من المغرب وتونس، بالإضافة إلى شهادات التقدير والجوائز كأحسن ممثلة عن أدوارها السينمائية والمسرحية، وتوفيت عام 2003 عن عمر ناهز 93 عامًا.