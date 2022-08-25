تغيرت 180 درجة.. أوّل ظهور لـ ياسمين صبري بعد أنباء زواجها للمرة الثانية من أبو هشيمة !!

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة، في أحدث ظهور لها، من داخل الجيم، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ولاحظ جمهور النجمة المصرية تغيرا في شكلها وعلقوا على الصورة بالقول: "احلويتي أكتر بعد رجوعك لابو هشيمة، تغيرتي كتير، قمر 14 وغيرها من التعليقات المشيدة بجمالها.

وكان قد تصدر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة محركات البحث في جوجل، مؤخرًا بعدما ترددت أنباء عودته لطليقته الفنانة ياسمين صبري.

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا جديدة لها، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء قضائها إجازتها الصيفية على البحر، في أحد المصايف.

وأيضًا ظهر طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في نفس ديكور المكان الذي ظهرت فيه ياسمين صبري في الصورة الماضية، مما جعل الجمهور يتوقع أن الثنائي يقضيان إجازتهما في نفس المكان،

وعادا لبعضهما بعد الانفصال، ولكن تبقى إجابة سؤال "هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟" غامضة حتى الآن.

وعادت ياسمين صبري للأضواء بعد طلاقها رسميا من رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة عبر نشرها باستمرار نشاطها الفني على انستجرام، وتخطف أنظار جمهورها

وحديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشرها عدة جلسات تصوير لها من رحلتها الأخيرة في مدريد، وكانت تتميز بإطلالة مشرقة جذبت جمهورها بأناقتها وطريقة قضاء اجازتها الصيفية، حيث

واصلت أنشطتها الصيفية الأخيرة من أوروبا بعد رحلتها الأخيرة في موريشيوس، كما خطفت الأنظار أيضاً بمشاركتها الجمهور بعدة فيديوهات أثناء ممارستها للرياضة في صالة الألعاب الرياضية.

زكانت ياسمين صبري و أحمد أبو هشيمة قد انفصلا بعد زواج استمر ما يقرب من عامين، حيث أعلنت ياسمين طلاقها رسميا في شهر مايو الماضي.