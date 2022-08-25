مأساة شاروخان المفاجئة.. تشوه ملامح وجه صدم قلوب الملايين !! هذا ما حدث وأحزن محبيه حول العالم.!! (صورة)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للممثل الهندي الشهير شاروخان صدمت الملايين حول العالم.



وفي الصورة بدت على"شاروخان علامات النحافة المفرطة وفقدان وسامة الوجه حدّ الاعتقاد بتشوهه وجهه أو معاناته من مرض ما خلال الفترة الأخيرة .وأختفت ملامح الفنان في الصورة أو شارفت على الاختفاء خلف شعر كثيف ما أثار ضجة كبيرة.



وبعد البحث عن أصل الصورة تبين أنها ملتقطة من إحدى إطلالات الفنان الحديثة وذلك في خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي.



وعبر الكثير من الجماهير عن قلقهم الشديد حول صحة نجم بوليوود وتسائلوا عن سبب النحافة المفرطة وهل هي بسبب مرض ما او انها حمية غذائية جديدة، كما قال المتابعين بأنه شكله أصبح أكبر سناً.