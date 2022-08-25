بعد الانتهاء من تشريح قلب نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن فضح حقيقة إدمانه لهذا المادة الخطيرة !! لن تصدّق ما أدمن.! !

كشف نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، عن مستجدات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.



وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC".

وقال عبدالرحمن، إن حالته الصحية مستقرة ومرت على خير ويستكمل مرحلة التعافي في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه أجرى عملية قلب مفتوح بسبب عادة سيئة وهي التدخين التي توقف عنها، لأن الإنسان بالتدخين يقتل نفسه بالبطيء.



وتابع أنه كان يشعر بألم بالقرب من معدته ولم يفكر في عمل فحوصات للجسم بشكل كامل وبالصدفة طلب منه الطبيب أثناء وجوده في المستشفى، عمل رسم قلب، ليتضح بتشريح القلب وجود المرض.



وأشار إلى أن سبب مرضه هو إدامنه التدخين وكذلك التمثيل، لأن العمل في الفن يجعله لا ينام بشكل جيد بل إنه لو نام 3 ساعات في اليوم سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة إليه.

وأضاف أنه كان يدعو الله تعالى بتمام الشفاء وأن تمر تلك المرحلة على خير وأن يعود بصحة أفضل، ولهذا هو يثق في أن الله تعالى كتب له الخير في اختبار المرض.