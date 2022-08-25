3 ملاعق من هذا الشيء فقط.. هذا هو ريجيم السحري الذي أفقد رضوى الشربيني 30 كيلو خلال 12 أسبوع!!

جاءت شهرة رضوى الشربيني عبر برنامجها المعروف "هي وبس"، وتحيزها للنساء حتى في اسم برنامجها، ورغم ذلك فهي من أكثر الشخصيات المحبوبة والتي لاقت إعجابا من النساء في المقام الأول ومن الرجال أيضا رغم مهاجمتها لهم.

رضوى الشربيني،عمرها 41 عاما، لها ابنتان وهما "تيا وتاليا"، قامت بتقديم الكثير من البرامج التليفزيونية، منها برنامج خاص بالسيارات عبر قناة المحور، وبرنامج أنا مصر عبر التليفزيون المصري، وبرنامج "بروباجندا تي في" عبر تليفزيون العرب، بينما الأكثر شهرة وانتشارا برنامج "هي وبس".

خست 30 كيلو فاجأت رضوى الشربيني متابعيها بصور قديمة لها تكشف نحافتها الشديدة في بداياتها، والتي من خلالها تعيد إلى أذهان المعجبين تجربتها التي سبق وأن تحدثت عنها مع خسارة الوزن، في لقاءات تليفزيونية.

، وكانت قد كشفت عبر برنامج "هي وبس" عن رحلتها لخسارة 30 كيلوجرامًا من وزنها، بعد أن اكتسبت هذا الوزن الزائد بعد الزواج وإنجاب بناتها.

أشارت رضوى الشربيني، إلى أنها قررت خسارة الوزن الزائد وبدأت بالفعل مع طبيب تغذية، ومارست الرياضة، ومن خلال ذلك تمكنت من خسارة 30 كيلوجراما من وزنها خلال 4 أشهر فقط، وتابعت أن وزنها كان قد تخطي 89 كيلو جراما بعد الإنجاب، وكان قبل الزواج والإنجاب 58 كيلو فقط.

وأوضحت أنها تتناول على الافطار 3 ملاعق فول خالي من الزيوت والسمن، أو بيضة واحدة مسلوقة، أو كمية قليلة من جبن ذات نسبة أملاح خفيفة، أو كمية مناسبة من الجبنة القريش، أو بيضة واحدة أومليت بملعقة زيت زيتون، أو شريحتي جبنة شيدر.

أما الغداء يتضمن جدول ريجيم رضوى الشربيني 3 ملاعق مكرونة مسلوقة أو 3 ملاعق أرز بني أو نصف رغيف بلدي أو نصف رغيف خبز بلدي وقطعة سمك مشوي، أو شريحتي لحم مشوي أو مسلوق، أو عدد 1 صدر دجاجة مشوي أو مسلوق.

وتتناول رضوى عند العشاء 3 ثمرات مختلفة من الفاكهة مثل الجوافة والتفاح والكيوي، أو جبنة قريش، أو 2 علبة من الزبادي اللايت، أوسلطة.