صدمة فنية كبرى .. تم انكشاف الديانه الحقيقية ( لغادة عبد الرزاق )والتـي أخفتها عن الكل وجعلتها سراً حتـى يومنا هذا.! !

نتناول معكم حديثنا اليوم عن النجمة غادة عبد الرازق، تألقت في شخصية زهرة وأزواجها الخمسة، نعمة الله في عائلة الحاج متولي،

وغيرها من الشخصيات التي اشتهرت بها كثيراً في الساحة الفنية، ولدت غادة عبد الرازق في السادس من شهر يوليو وذلك في عام 1970 ولذلك فهي تبلغ من العمر 51 عام وبرجها الفلكي هو برج السرطان،

اسمها الكامل هو غادة محمد عبد الرازق وهي من مواليد محافظة الشرقية، درست علوم الحاسب الآلي وحصلت على شهادة البكالوريوس.

بدأت حياتها بالعمل في الإعلانات التجارية ثم دخلت إلى عالم التمثيل فقدمت العديد من الأدوار المتميزة فهي شخصية قوية وممثلة موهوبة، من أشهر أعمالها مسلسل “سوق العصر” والذي اشتهرت من خلاله بشخصية شوق،

كما تألقت في فيلم “دكان شحاتة” وغيرها، تزوجت أكثر من مرة ورزقت بابنة واحدة هي روتانا من زوجها عادل القزاز، وهي الآن متزوجة من هيثم زنيتا.



الممثلة غادة عبد الرازق هي ممثلة مصرية مشهورة، لها العديد من المشاركات الفنية، من مواليد مصر عام 1965م، وتبلغ من العمر 55 سنه، وتحمل الجنسية المصرية.

وديانتها : هي الاسلام المذهب : السنه