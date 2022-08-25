رغم تجاوز عمرها 75 عاما.. نادية الجندي ترغب بالزواج من جديد وتكشف مفاجأة صادمة بشأن زواجها من عماد حمدي وهي بسن الــ 15

كشفت الفنانة " نادية الجندي " عن رأيها حول فكرة زواجها مجددا مشيرة أنها لا تمانع الفكرة في حال وجدت الشخص المناسب الذي تقع في حبه ويحترمها ويقدرها ويقدر عملها .

وقالت خلال استضافتها ببرنامج (تفاعلكم) مع المذيعة " سارة دندراوي " عبر قناة العربية : " ليه لأ يعني، لو صادفني حب من رجل محترم، ويقدر عملي ايه اللي يمنع ؟ " .

كما تطرقت نادية الجندي خلال حديثها إلى زواجها الأول من الفنان الراحل " عماد حمدي " وعن نجلها منه والذي يدعى (هشام) .

وقالت : " كنت صغيرة عند إتمام زواجنا، لم أتجاوز الـ15 وهو كان في الـ60 من عمره .. وطبعا كان حدث في الوسط الفني " .

وتابعت : " إزاي لسه تلميذة في مدرسة وفي السن دا وتتجوز رجل أكبر منها بكل الفرق دا، لكن يكفي أن هو أبو إبني وأداني أهم شيء في حياتي " .وأضافت الفنانة نادية الجندي عن إبنها : " إبني إسمه هشام، مسموش نادر زي ما بيطلعوا يقولوا في الصحافة ويكدبوا " .

وأكملت : " بيكدبوا ويطلعوا صور شخص تاني إبن عماد حمدي من مراته القديمة، لكن إبني إسمه هشام، مينفعش ينسبوا لي واحد مش إبني، حتى إبني الحقيقي يزعل "