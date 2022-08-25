المتحول الإماراتي بدر خلف يعلن موعد ولادته ويطلب هذا الأمر الصادم من الفتيات..وماحدث بينه وبين هند القحطاني صادم ويثير غضبها بشدة.!! ( تفاصيل ماحدث)

أثار خبير التجميل الإماراتي ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي، ، حالة من الجدل بعد أن أعلن موعد ولادته، وطلب من متابعيه الدعاء له.

ونشر بدر خلف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "ولادتي بكره دعواتكم بنات ????????".بدر خلف حامل وفي وقت سابق، ظهر بدر خلف في بث مباشر بالنقاب وقال إن ذلك بسبب غيرة الزوج، وأوضح: "أنا مغطية فنسي لأن زوجي قالي لا تطلعين في اللايف بدون نقاب، لو أنا مو بنت كانوا مو زوجوني، أنا متزوجة وعندي عيال".



ونشر في وقت سابق رسالة غريبة وغامضة عن حمله وكتب: "يا رب إني استودعتك جنيني اللهم أكمل خلقه وخلقه من دون زيادة ولا نقصان".



خلاف بدر خلف وأبو جركل

نشب خلاف من أيام قليلة بين الثنائي بدر خلف والمشهور أبو جركل، وذلك بسبب طريقته في التعامل على أنه فتاة، إلا أن بدر خلف تمسك بكونه ليس رجلاً ليتعامل بطريقتهم، قائلاً: "أقنعني كيف أكون رجالاً؟".

وقال أبو جركل: "كيف تقول الله وأنت عاصيه"، ولم يفضل خلف هذا الأمر وقال: "مش سالفة عاصي لكن أنا أقول لك كيف أكون رجال، أنت تهين الرجولة وتقول إني رجال وأنا مو رجال، خلاص سويت عملية واللي صار صار".



واستفز أبو جركل: "يا أبو جركل يمكن الله جابني علشان تروح تلف على البنات وما واحدة ترضى فيك إلا أنا أرضى بيك"، وهو ما أثار غضب أبو جركل قائلا: "أنت مو بنت، الله يلعنك، وين انت بنت، ودقنك".

هاجم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي بدر خلف، مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني، بعد أن شاركت في بث مباشر جمع بينه وبين أبو جركل واصفة إياها بالعجوز.



بدر خلف يهاجم هند القحطاني

ظهر بدر خلف في بث مباشر مع مشهورة سناب شات لكن في منتصف الحديث هاجمها، بعدما سبته هند وقالت: "الله يلعنك"، لكن لم يصمت وبدأ في الرد عليها سريعا ووصفها بالعجوز.



ورد بدر خلف قائلاً: "الله يلعنك انتي يا عجوز، انتي وصوتك صوت عجوز، مسوية نفسك شباب وانتي عجوز انكتمي وعيشي عمرك كله بوتكس قليلة حياء".



وأنهى البث مع هند القحطاني، وقال: "الحمد لله مش مسوي لها فولو".