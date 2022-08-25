متصلة تخلع رداء الخجل.. متجوزه بقالي 12 سنة وجوزي ملمسش مني شعره ولسه بنت بنوت.. رد فعل دعاء فاروق هيصدمك!

تلقت الإعلامية دعاء فاروق سؤالًا مفاجئا من سيدة تقول: أنا متجوزة بقالي 12 سنه لرجل أكبر مني بـ 32 سنة علما بأن زوجي لم يلمس مني شعره وأنا لسه بنت.. وزوجي توفي وأهلي لم يعرفوا هذا الأمر.. فهل يجوز لي ان أخبرهم بهذا أم لا.. وهل يجوز لي أن أتزوج مرة أخرى؟

أجاب على السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: إن هذه صورة من صور وفاء المرأة، وهي كانت متكررة في العصور القديمة، والآن صارت نادرة جدًا، مشيرًا إلى أن بعضا من مشايخه حكى أن هذه الصورة كانت تحصل.

ومنهم من قال على قبر زوجته إن هذه الزوجة كانت صبورة وإن لم يكن لي أي علاقة في النساء ولكنها لم تبد هذا لأحد.ووصف أمين الفتوى السائلة بأنها من الناس المحترمين، ناصحًا بأن تحتفظ بهذا السر لنفسها ولا تخبر به أحدا.

وأضاف عبد السميع، في لقائه ببرنامج "الدنيا بخير"، المذاع عبر فضائية،" النهار": أما في أمر زواجها مرة أخرى، فلها أن تخبر خطيبها بهذا وتنبه بأن يكون هذا بينها وبينه ولا يكشف هذا السر عن رجل أفضى إلى ربه، نصاحًا في هذه النقطة ألا تخبره إلا بعد زواجهما.



