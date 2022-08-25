ماحقيقة زواج الفرعون المصري «محمد صلاح» من فنانة شهيرة يثير ضجة!! شاهد أولى الصور من شهر العسل في شرم الشيخ.! !

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً بأخبار تفيد بزفاف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على فنانة مصرية مشهورة.

يأتي ذلك بعد ظهور الفرعون محمد صلاح مع الفنانة ديانا هشام فى شرم الشيخ في صورة أثارت حالة من الجدل بين المتابعين الذين أشاروا إلى ارتباطهما، بينما تأكد أن الأمر مجرد شائعة وتخمينات من رواد السوشيال ميديا.



وشاركت الفنانة الشابة ديانا هشام صورة من أحدث ظهور لها مع لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح على البحر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".



والتقت "ديانا" باللاعب محمد صلاح أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية في شرم الشيخ و وجهت له رسالة أرفقتها بصورتهما قائلة: "تشرفت بلقائك".

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد صلاح للمضايقات، حيث أن نجم ليفربول تلاحقه الشائعات بشكل مستمر وخاصة فيما يتعلق بهذا الأمر.



وديانا هشام من مواليد يوليو عام 1996 ويبلغ عمرها الحقيقى 25 عاما ودرست الفن والتمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وكان أول ظهور لها فى مشوارها الفنى على الشاشة عام 2017.