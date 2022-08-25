لن تصدقوا ماذا فعل بها الطلاق.. ظهور مفزع وغير متوقع للفنانة منة عرفة.. تغير شكلها تماماً وأختفت ملامح جمالها بشكل نهائي (صور)

فاجأت الفنانة منة عرفة جمهورها بلوك جديد في أحدث ظهور لها بعد فترة وجيزة من طلاقها عن زوجها محمود المهدي وسط تأكيدات بتغيرها جذرياً.

وظهرت منة عرفة مؤخرًا بعد طلاقها من داخل أحد صالونات التجميل، عبر خاصية ستوري حسابها على انستجرام؛ وذلك بعدما قررت تغيير لون شعرها من الأسود إلى البني.

وغيرت منة عرفة لون شعرها وفتحته قليلا ليميل إلى اللون الأحمر، كما جددت تصفيفته. على جانب آخر، ردت منة عرفة على ما كتبه طليقها محمود المهدي واتهامه لها بالخيانة وتأكيده أن تدخل والدتها كان سببا في الطلاق.

وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram استعانت منة عرفة ببعض الحكم حتى تعلق على الحالة التي وصلت إليها.

ونشرت منة عرفة صورة مكتوب فيها: يراك وأنت تحارب كل ما حولك، بإيمانك العظيم، أنه لن يخيب آمالك، يراك وأنت تصمد بدعائك وإصرارك، بالرغم عن كل شيء واجهك وما زال يواجهك، يراك .

وأنت تستيقظ كل يوم مؤمنًا بأن الله معك، فمن سيكون عليك، أما زلت لست مطمئنا وأمرك بين يدي الرحمن الرحيم.وكانت منة عرفة أعلنت طلاقها من محمود المهدي رسميا.

وجاء خبر الطلاق بعد مرور شهرين وأسبوع على إعلان محمود المهدي زواجه من منة عرفة، يوم 21 مايو الماضي.

وظهرت منة عرفة خلال الأيام الماضية بمفردها في عدة صور نشرتها من شواطيء مدينة دهب، حيث كانت تقضي إجازتها الصيفية.

وشهدت علاقة منة عرفة وطليقها محمود المهدي عدة تصاعدات، حيث سبق لها الانفصال مرتين بعد عقد قرانهما، وتمهلا في اتخاذ خطوة الطلاق الرسمي، قبل حدوث الصلح أول أيام عيد الفطر الماضي، ثم الطلاق بعد أسبوعين من عيد الأضحى.