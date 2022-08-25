ممثلة وملكة جمال أحبها الفنان عادل إمام ورغب بالزواج منها فرفضته وتزوجت نجم سينمائي.. لن تتوقع من هي!

بدأت الفنانة نادية أرسلان حياتها الفنية من خلال جمالها وطلتها المبهجة، ولكنها تركت الفن مبكرا بعد إصابتها بالسرطان، وكان ظهورها على شاشات السينما من أجل حسن مظهرها وليس لموهبتها فقط.

حصلت على ملكة جمال لبنان وكان حلمها التمثيل، ولم تكن تتوقع أن دخولها مجال الفن سيكون من خلال حصولها على تلك الجائزة.

سافرت نادية إلى القاهرة للبحث عن طريق النجومية، ورأتها الفنانة نادية لطفي وعرضت عليها التواجد في فيلم "الزائرة"، وفي نفس العام شاركت في عمل آخر مع ناهد شريف "رحلة عذاب".

انطلقت رحلتها الفنية بعد ذلك ووصلت لمرحلة التوهج حين قامت بالمشاركة في فيلمي "حتى لا يطير الدخان، يا عزيزي كلنا لصوص".ورغم نجاح أعمالها، كان بداخلها حاجز نفسي لم يشعر به أحدا سوى ابنتها الوحيدة، التي قالت: "والدتي كانت تريد التفرغ للعبادة ورعايتي".

شاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأعمال سواء في لبنان أو مصر لكن كان أهم الأدوار التي عرفها بها الجمهور المصري دورها في فيلم حتى لا يطير الدخان مع النجم عادل إمام.

ورفضت ليلى حب عادل إمام كما تذكر بعض الروايات وتزوجت الفنانة الراحلة من الفنان محمد العربي، ولم يكتب لزواجهم النجاح وجاء الانفصال سريعا، ولكن رغم ذلك كانت العلاقة بينهم جيدة وكان دائما يطمئن عليها، ثم تزوجت الدكتور إيهاب عبدالمعبود وانجبت منه ابنتها الوحيدة "ليلى".

نادية أرادت التفرغ لرعاية ابنتها و للعبادة، فقررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وقالت ليلة ابنتها الوحيدة، أنه رغم الاعتزال فقد كانت والدتها على علاقة جيدة بالوسط الفني وتتابع الأعمال المعروضة، وكان الكثير من أصدقائها يستشيرونها في أعمالهم.

أصيبت بمرض السرطان عام 2005 وظلت تحاربه ثلاث سنوات ثم توفت 2008، وكانت وصيتها أن تدفن على أرض مصر.