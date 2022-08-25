أجمل من ياسمين صبري و هيفاء وهبي .. ابنة فان دام طلعت ممثلة مشهورة وخطفت الأنظار بجمالها الرباني الخارق بدون مكياج.!! (شاهد الصورة)

اشتهرت بكونها ابنة الممثل العالمي المخضرم جان كلود فان دام وحصلت على الشهرة من خلال ظهورها معه في عدد من أشهر أفلامه مثل فيلمي ألعاب الاغتيال وست رصاصات.



بيانكا بري التي خطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها هي ثمرة زواج فان دام وغلاديس بورتوغيس التي طلقها في عام 1992، وعاد لها مرة أخرى في عام 1999.

وتصدرت ابنة فاندام حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد نشرها صورة عبر حسابها على إنستغرام جمعتها بشقيقها كريستوفر وعلق البعض بأنها أجمل من النجمة الأمريكية آمبر هيرد؟



بدأت بيانكا بري التمثيل ولعب الفنون القتالية جنباً إلى جنب مع والدها في العام 2008 في فيلم “الراعي حارس الحدود”، واستمرت معه في 6 افلام أخرى.



لن يكن من الصعب على أي شخص لا يعرف أن بيانكا بري هي ابنة الممثل المشهور”فان دام” أن يستنتج ذلك من وضعية الجلوس التي اختارتها، والتي اشتهر بها مؤخرًا بعد مشاركته في إعلان “فولفو” الشهير.

بالإضافة إلى ذلك استخدمت بيانكا في بداية الفيديو الخاص بها أغنية إينيا “Only Time”، التي رافقت فيديو الإعلان المنتشر.

وبعد إعلان بيانكا بري قبولها تحدي والدها بسكب الماء البارد على جسدها، توجهت بالتحدي إلى أشهر ثنائي في أفلام الآكشن، آرنولد شوارتزنيغر وسلفستر ستالوني، اللذان يتربعان مع فان دام على مرتبة الشرف في هذا المجال، مضيفة إلى القائمة ممثلا ثالثا هو ألكسندر ريد.



وبينما بيانكا بري فان دام التي اقتحمت عالم السينما منذ سنوات تستعرض عضلاتها، انهال عليها ماء تؤكد أنه بارد على دفعتين، لينتهي التسجيل باستعراض سريع لعضلاتها مرة أخرى وقد بدت في حالة سرور بما قامت به.

بحسب موقع روسيا اليوم.وشارك الفنان العالمي «جان كلود فاندام» في برنامج المقالب «رامز موفي ستار» مع الفنان رامز جلال، والذي عرض في رمضان الماضي على قناة ام بي سي وحقق نسب مشاهدات كبيرة.



وتمثل دور النجم العالمي فاندام في «رامز موفي ستار» في إيهام المشاهير الذي يشاركون في البرنامج بأنهم سيؤدون دوراً تمثيلياً معه إلا أنهم يتعرضون لمخاطر كبرى خلال التصوير، قبل أن يظهر رامز جلال ليكتشف الجميع أن المخاطر كانت مدبرة وأن فان دام شارك في خديعتهم.



