مطربة تونسية تقف وراء حملات تشويه شيرين.. مدير مهرجان قرطاج يكشف هويتها ويصدم الجمهور ؟! لن تصدق من تكون!

اتهم كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي عبر الإذاعة التونسية IFM، مطربة تونسية وراء حملات تشويه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد إحيائها حفل ختام المهرجان، منذ يومين.

وقال كمال الفرجاني للإذاعة: "هناك مطربة تونسية وراء حملات تشويه شيرين، وذلك لعدم وضعها ضمن برنامج الدورة 56 لمهرجان قرطاج، لذا سعت لتشويه المهرجان وتشويهها، عن طريق بعض الصحفيين التابعيين لها، وسأكشف عن اسمها في وقت لاحق".

وأوضح مدير مهرجان قرطاج، أن سبب عدم التعاون معها في الدورة الـ 56، يعود لعدم نجاحها في دورة عام 2019، حيث إن تذاكر حفلها لم تتجاوز 522 تذكرة فقط.

وشاركت في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 55، المطربة التونسية لطيفة، وأحيت حفلًا يوم 19 يوليو على المسرح الروماني، وعادت للمهرجان بعد غياب 10 سنوات عنه، وهي المطربة التونسية الوحيدة التي شاركت في تلك الدورة، .

وذلك بدوره جعل الجمهور يؤكدون بأنه يقصد لطيفة بحديثه عن المطربة التونسية التي وراء حملات تشويه شيرين عبد الوهاب.ولكن من جهة أخرى، هنأت لطيفة المطربة شيرين بعد نجاح حفلها في قرطاج، .

وكتبت لطيفة على تويتر: ألف مبروك يا حبيبة قلبي نجاحك امبارح في قرطاج عن جدارة وكلنا بنعدي بصعوبات في حياتنا ولكن أنتي فنانة وإنسانة قوية وجمهورك هو أكبر سند ليكي وأعطيه أكثر وأكثر وأسعدينا دايمًا بفنك الجميل.