كواليس أول لقاء بين النجمة ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد الطلاق.. تصرفات غير متوقعة من الأخير !!

على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة اشهر على انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ، لكنهما ما زالا حديث رواد مواقع التواصل.

وكشفت مصادر مقربة من الطرفين، عن تفاصيل أول لقائهما بينهما وجهًا لوجه، وذلك في لحفل الذي أحياه الفنان عمرو دياب السبت في الساحل الشمالي.وأوضحت هذه المصادر أن أبو هشيمة لم يتحدث مع ياسمين صبري نهائياً أو حتى يلقي السلام عليها.

وزعمت أنباء أن عمرو دياب تدخل لمصالحة ياسمين وأبو هشيمة من أجل عودتهما إلى بيت الزوجية مجددًا، لكن سرعان ما تم نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلا من مصادر مقربة من الطرفين.

وكانت ياسمين صبري وأبو هشيمة قد تزوجا قبل عامين، بالتحديد في لإبريل عام 2020، لكن زواجهما انتهى بالطلاق المفاجئ مطلع مايو الماضي.