عادل إمام يفاجئ مذيعة مشهورة ويقوم بتقبيلها على الهواء والأخيرة في صدمة وذهول!!

مواقف كوميدية جمعت بين الزعيم عادل إمام والمذيعين كان أبرزها ما حصل قبل سنوات بينه وبين مذيعة تونسية في مهرجان قرطاج.

وفاجأ عادل إمام مذيعة حفل مهرجان قرطاج في 2016 باحتضانها وتقبيلها بطريقته الشهيرة في أعماله الفنية. وانتشر مقطع فيديو يظهر لحظة استلام 'الزعيم' لجائزته فبدأ في مصافحة مكرميه.

، وعندما جاء الدور على مذيعة الحفل فاجأها بجذبها نحوه ليعانقها أكثر من مرة بطريقة كوميدية ويقبلها، وسط ذهولها واستغرابها للأمر، إلا ان المسرح ضج بالضحك والتصفيق لطريقته الطريفة في التعامل مع الامور.

وكانت آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل فلانتينو، الذي عُرِض في شهر رمضان 2020 بمشاركة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.