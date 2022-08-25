شديدة الجمال.. شاهد أول ظهور علني لإبنة الفنان محمد رمضان من زوجته الأولى.. ظهرت بدون حجاب بجمالها الرباني وفاجأت الجميع بعد أن أصبحت شابة.!! (صور)

اعتاد الفنان المصري محمد رمضان على مشاركة جمهوره بصور من حياته الشخصية، ومن بينها صور أبنائه الثلاثة حنين وعلي وكنز.



محمد رمضان نشر صورة حديثة جمعته مع ابنته الكبرى "حنين" وابنته الصغرى “كنز”، وقد ظهرت ابنته الكبرى في الصورة بعدما دخلت في مرحلة المراهقة.

وكان الفنان قد شارك جمهوره صور من عيد ميلاد ابنته الماضي، حيث نشر لها مجموعة من الصور المتنوعة عبر حسابه على إنستغرام، موجهًا لها رسالة.



وكتب رمضان:"عيد ميلاد حنين محمد رمضان، كل سنة وأنتي حبيبتي وأول فرحتي، اللهم أحفظ أبناءنا جميعًا".

وتزوج محمد رمضان مرتين، الأولى كانت عام 2008، واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012، بعد أن رزق بابنته الكبرى "حنين".



تزوج في العام نفسه، من "نسرين عبد الفتاح"، ورزق منها بطفلين، "علي" و"كنز". وكانت "حنين" قد علقت أن أكتر أغنية تحبها لوالدها هي (أنا جدع)، مشيرة في الوقت ذاته، أن سبب عدم مشاركتها في التمثيل معه، لأنها لا تحب هذه المهنة.