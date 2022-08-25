بسبب هذا المشروب السحري خسرت منة شلبي 20 كيلوا من وزنها خلال أسابيع فقط.. الفنانة تكشف السر للفتيات الباحثات عن الرشاقة.! !

استطاعت الفنانة منة شلبي التي احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها الأربعين، انقاص وزنها بشكل ملحوظ وأصبحت تتمتع برشاقة لافتة حازت الإعجاب.



وتحدثت منة خلال حوار سابق مع الإعلامية إنجى علي، عن سبب فقدان الوزن، بعد حبها الأكل بشدة، إذ عشقت تناول الحلويات والمكرونات بمختلف انواعه.

واعتمدت بعد ذلك على شرب كوب واحد من الليمون الساخن يوميا على معدة فارغة، مما ساعدها على حرق الدهون وخسارة 20 كيلو خلال أسابيع.



يذكر أن آخر أعمال منة شلبي التلفزيونية، مسلسل "بطلوع الروح"، رمضان الماضي 2022.

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين.