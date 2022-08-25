بـدون خوف أو خجل .. ستينية تتجرد من الحياء وتذهب لـ الحلاق لـ تمارس معه الرذيلة في المحل والنهاية صـادمة مـع زوجها.!! (تصريحات ماحدث )

قررت سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا ان تبيع نفسها للشيطان، فقد خانت زوجها بعد عشرة عمر وألقت نفسها في أحضان عشيقها،

بل زادت في جرمها وقررت التخطيط لقتل زوجها ليخلو لها الجو رفقة عشيقها.بداية الجريمة حينما اعتادت السيدة على ممارسة الرذيلة مع عشيقها الذي يعمل "حلاق" بالقرب من منزلها، في غيبة الزوج سواء في شقتها أو في محل عمل العشيق الذي يصغرها بعامين فقط .



بدأ الزوج الشك في سلوك زوجةه ، ومن هنا اتفقت مع عشيقها على ضرورة قتله من أجل استمرار علاقتهما المحرمة .

ويوم الجريمة تركت الزوجة الخائنة باب منزلها مفتوحا للعشيق وأبلغته بمواعيد نوم زوجها ، ثم اصطحبت نجلها ونزلا إلى الشارع بدعوى التنزه ، ولم تعد للمنزل إلا بعدما بعث لها العشيق رسالة تقول " المهمة تمت بنجاح " .

عادت الزوجة رفقة نجلها لتتظاهر بالحزن وتصرخ قائلة "زوجي اتقتل" .. وعندما تجمع الجيران واستدعوا الشرطة بدأت التحقيقات .

وشك رجال المباحث في رواية الزوجة التي حاولت تصوير الحادث وكأنه قتل بغرض السرقة ، حيث واجهها الضباط بعدة أدلة أبرزها أنهم لم يجدوا كسر في أبواب أو نوافذ الشقة وهو ما يؤكد أن الجاني كان يملك المفتاح أو ساعده أحد أفراد المنزل ومن هنا انهارت الزوجة واعترفت أنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية من حلاق وأنها اتفقت معه على قتل زوجها .